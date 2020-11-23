Состоялась презентация книги Нурсултана Назарбаева «Наследие Великой степи»

CentralAsia (KZ) - Состоялась презентация книги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Наследие Великой степи», переведенной на турецкий язык.

Организаторами презентации и онлайн-конференции выступили ТЮРКСОЙ совместно с библиотекой Назарбаева и Министерства иностранных дел Казахстана.



В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, директор Библиотеки первого президента Казахстана Эльбасы Амерхан Рахимжанов, советник первого президента Казахстана Адиль Турсунов, руководитель администрации первого президента Казахстана профессор, доктор Махмут Касымбеков, заместитель генерального секретаря Тюркского совета Султан Раев, главный советник президента Турции Ялчин Топчу, министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова, первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нуришев депутат парламента Казахстана Куаныш Султанов, ректор Анкарского университета профессор, доктор Недждет Унювар, ректор университета Гази профессор, доктор Муса Йылдыз, действительный член Национальной академии наук Азербайджана, депутат Азербайджанской Республики академик Низами Джаферов, многие государственные деятели и интеллектуалы тюркского мира, а также преподаватели вузов.



В своем выступлении Амерхан Рахимжанов отметил, что книга является кратким изложением об историко-культурном развитии Казахстана, наследии мыслителей Великой степи, а также об исследованиях в области интеграции тюркского мира и текущих проблемах духовного и политического развития современного государства и общества.



Генсек ТЮРКСОЙ Касеинов отметил, что Назарбаев, который также является идейным вдохновителем действующих в тюркском мире международных организаций, одним из которых является ТЮРКСОЙ, известен среди тюркских народов как лидер тюркского мира и архитектор интеграции. По словам руководителя Международной организации тюркской культуры Назарбаев придает особое значение укреплению культурных связей между братскими тюркскими народами, и его посещение штаб-квартиры ТЮРКСОЙ в рамках официального визита в Турцию в 2009 году является еще одним подтверждением этому. Касеинов также поблагодарил Касымбекова за издание книги.



Заместитель генерального секретаря Тюркского совета Султан Раев обратил внимание участников мероприятия на основные идеи тюркской цивилизации и роль тюрок в мировой цивилизации и истории, затронутые в книге «Наследие Великой степи». Раев заявил, что основной посыл работы Назарбаева — это новый взгляд на роль Великой степи в мировой истории.



Азербайджанский депутат Низами Джаферов поделился своим мнением о том, что книга «Наследие Великой степи» открывает новую перспективу с точки зрения понимания великой исторической деятельности и личности автора, а также проникновения в глубины души казахского народа.

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