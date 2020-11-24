Телевидение Туркменистана сообщило о госпитализации вице-премьера Дурдылыева

CentralAsia (TM) - В Туркменистане госпитализирован вице-премьер Шамухаммет Дурдылыев. Об этом вечером 23 ноября было объявлено в новостной программе «Ватан» на государственном телевидении. Аналогичное сообщение размещено на сайте Госинформагентства Туркменистана.

Информацию о болезни вице-премьера диктор зачитал в самом начале передачи «Ватан», передает turkmen.news. В сообщении отмечалось, что Дурдылыев страдает неким сердечным заболеванием. Обычно такого рода новости не появляются в туркменских государственных СМИ.

Также объявлено, что на время болезни Дурдылыева курируемую им отрасль промышленности и коммуникаций передали в ведение другого вице-премьера — Байрамгелди Овезова.

Дурдылыев родился в 1963 году. Он получил специальность инженера-строителя и начал карьеру на Бахарденской межхозяйственной ПМК-3. Впоследствии он трудился на различных должностях на других предприятиях. Первой должностью Дурдылыева в органах власти стал пост заместителя председателя сельсовета поселка Бахерден, который он занимал в 1994-1995 годах.

Затем Дурдылыев вновь работал на производстве, и лишь в 2007 году, после прихода к власти президента Гурбангулы Бердымухамедова, стал сначала заместителем министра строительства, а затем почти сразу — министром. В 2010 году Дурдылыев стал хякимом Ашхабада, в 2013 году — вице-премьером по строительству, а в 2017 году вернулся на пост хякима столицы. В феврале 2020 года Дурдылыев был вновь переведен на должность вице-премьера, на этот раз по промышленности и коммуникациям.