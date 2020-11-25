Монголия в сотрудничестве с Южной Кореей построит тепловые электростанции в аймаках

CentralAsia (MNG) - В сотрудничестве с Республикой Корея мы сконцентрируемся на строительстве тепловых электростанций и туристических учебных центров в десяти аймаках, сказала министр природы, окружающей среды и туризма Монголии Д. Сарангэрэл.

24 ноября в режиме онлайн прошло 5-е заседание Совместного межправительственного комитета между Монголией и Южной Кореей. Заседание проходило под председательством Д. Сарангэрэла, председателя Монгольской секции, министра природы, окружающей среды и туризма, и Ли Тэ Ху, председателя корейской секции и заместителя министра иностранных дел Республики Корея.

Стороны договорились изучить опыт создания умного города в Корее, реализовать третий этап монголо-корейского проекта «Зеленый пояс» и совместно работать над согласованием стандартов карантина для сельскохозяйственной продукции.

Присоединение Монголии к Азиатско-Тихоокеанскому торговому соглашению станет важным импульсом для расширения торгово-экономических отношений между двумя странами. И на основе совместной исследовательской работы по заключению Соглашения об экономическом партнерстве между Монголией и Республикой Корея предлагается продолжить работу по обновлению цифр и фактов.

Они также отметили, что в связи с приостановкой авиасообщения между двумя странами из-за пандемии, две страны поддерживают друг друга в привлечении людей, желающих вернуться домой, и проведении полетов специальных миссий.

Стороны обменялись мнениями по вопросам углубления международного и регионального сотрудничества, обеспечения мира и безопасности в регионе Северо-Восточной Азии. Следующая встреча намечена на следующий год в Сеуле, сообщили в Министерстве иностранных дел Монголии.

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