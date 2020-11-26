Антимонопольный комитет Узбекистана подал в суд на электроснабжающие предприятия

- Узбекистан, общество
- 9:54, 26 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - Ташкентское областное управление Антимонопольного комитета обратилось в административные суды по поводу деятельности предприятий, ответственных за электроснабжение столичного региона. По мнению комитета, эти организации нарушили закон «О защите прав потребителей».
В комитете отметили, что в октябре и ноябре энергокомпании отключили потребителей от электрических сетей за долги. Автоматическая подача энергии не была возобновлена и после погашения задолженностей потребителями.
Согласно сообщению, на прошлой в Ташкентском районе порядка 17 тысяч потребителей, подключённых к системе АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии), были автоматически отключены от подачи энергии за долги.
После этого Антимонопольный комитет начал принимать меры в отношении руководителей организаций, ответственных за электроснабжение.
Антимонопольный комитет направил административное заявление в Алмалыкский городской административный суд по делу руководителя предприятия «Алмалыкское городское электроснабжение» Анваржона Уразалиева за отключение без предупреждения потребителей, подключённых к трансформатору №279 города.
В соответствии со статьей 178 Кодекса об административных правонарушениях 16 ноября в отношении Уразалиева был составлен протокол об административных правонарушениях, и документы были отправлены в Алмалыкский городской административный суд.
Аналогичные документы составлены на руководителей энергокомпаний Ташкентского, Зангиотинского и Кибрайского районов и направлены на рассмотрение в административные суды.
В последние дни в Узбекистане из-за резкого понижения температуры наблюдаются частые случаи отключения электричества и газа.