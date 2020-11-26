Антимонопольный комитет Узбекистана подал в суд на электроснабжающие предприятия

CentralAsia (UZ) - Ташкентское областное управление Антимонопольного комитета обратилось в административные суды по поводу деятельности предприятий, ответственных за электроснабжение столичного региона. По мнению комитета, эти организации нарушили закон «О защите прав потребителей».

В комитете отметили, что в октябре и ноябре энергокомпании отключили потребителей от электрических сетей за долги. Автоматическая подача энергии не была возобновлена и после погашения задолженностей потребителями.

Согласно сообщению, на прошлой в Ташкентском районе порядка 17 тысяч потребителей, подключённых к системе АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии), были автоматически отключены от подачи энергии за долги.

После этого Антимонопольный комитет начал принимать меры в отношении руководителей организаций, ответственных за электроснабжение.

Антимонопольный комитет направил административное заявление в Алмалыкский городской административный суд по делу руководителя предприятия «Алмалыкское городское электроснабжение» Анваржона Уразалиева за отключение без предупреждения потребителей, подключённых к трансформатору №279 города.

В соответствии со статьей 178 Кодекса об административных правонарушениях 16 ноября в отношении Уразалиева был составлен протокол об административных правонарушениях, и документы были отправлены в Алмалыкский городской административный суд.

Аналогичные документы составлены на руководителей энергокомпаний Ташкентского, Зангиотинского и Кибрайского районов и направлены на рассмотрение в административные суды.

В последние дни в Узбекистане из-за резкого понижения температуры наблюдаются частые случаи отключения электричества и газа.