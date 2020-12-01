Президенты Узбекистана и России обсудили использование российской вакцины от коронавируса

CentralAsia (UZ) - 30 ноября состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба главы государства, рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

"Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая использование российской вакцины", - отметили в Кремле.

В беседе, которая состоялась по инициативе узбекистанской стороны, обсуждалась подготовка к предстоящему в декабре заседанию Совета глав государств - участников СНГ, которое пройдет под председательством Узбекистана в формате видеоконференции.

"Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, - добавили в Кремле. - Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества с акцентом на расширение торгово-экономических связей".