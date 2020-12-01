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  1 декабря 2020
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В России мужчина покончил с собой в ковид-больнице
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Мужчина покончил с собой в Новосибирском областном госпитале №2 ветеранов войн, который был перепрофилирован для приема пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Других подробностей о произошедшем собеседник агентства не привел.

Местные СМИ в последние недели писали о двух возможных случаях самоубийства пациентов в других больницах. Для изучения обстоятельств этих происшествий была создана специальная комиссия.

По данным оперативного штаба на утро 1 декабря, в Новосибирской области зарегистрировано более 22 тыс. случаев заражения коронавирусом, с 11 октября в регионе выявляют более 100 заболевших в сутки.

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