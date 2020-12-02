В Туркменистане растёт число жертв от несчастных случаев с бытовым газом

CentralAsia (TM) - После наступления холодов в Туркменистане выросло число несчастных случаев, связанных с бытовым газом. Об этом 2 декабря сообщило радио «Азатлык».

Как стало известно журналистам, в нескольких райцентрах Лебапского велаята (Дарганата, Дянев, Керки, Фараб, Саят) за последнее время произошло как минимум три пожара и несколько случаев отравления газом (двое отравившихся погибли). Это связано как со сбоями в централизованной системе газоснабжения, так и с обогревом домов газом.

Сбои в подаче газа опасны: газ внезапно прекращает подаваться, затем подача внезапно возобновляется. Если жильцы не отследили этот момент и не закрутили вентиль на газовой печи, им грозит отравление или пожар. Но и использование электрообогревателей — не выход. Из-за них растет нагрузка на электросети, что также провоцирует сбои. По данным «Азатлыка», из-за неисправности проводки, вызванной чрезмерной нагрузкой, недавно сгорел магазин в Дяневе.

Источники turkmen.news сообщили, что в одном из поселков Дашогузского велаята во время сбоя газоснабжения на днях были предприняты предупредительные меры. Автомобиль газовой службы сигналил среди ночи, чтобы разбудить местных жителей. Людей предупреждали, чтобы они закрыли вентили. Аварию ликвидировали уже ночью, но до утра подачу газа не возобновляли, опасаясь, что кто-то все же проспал сигнал и не закрыл вентиль.

После начала отопительного сезона источники turkmen.news в Туркменабаде и Мары свидетельствовали, что центральная отопительная система в этих областных центрах фактически не функционирует. Только те, кто живет на первых этажах, могут сделать незаконную врезку в подвальную трубу и обойтись без обогревателей. При этом цены за отопление растут. Коммунальные льготы, введенные при первом президенте Сапармурате Ниязове, в 2017-2019 годах были постепенно отменены.