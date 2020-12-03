В США обнаружили еще один загадочный монолит. Фото

CentralAsia (CA) - На горе в штате Калифорния появился еще один таинственный монолит.



Ранее такой же металлический монолит обнаружили в американской пустыне в штате Юта, который через некоторое время исчез. Такое же сооружение нашли на севере Румынии, однако через несколько дней загадочная конструкция тоже исчезла.



Как сообщает Atascadero News, вчера похожий монолит был обнаружен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро. Этот трехсторонний обелиск может быть сделан из нержавеющей стали, его высота составляет три метра, ширина – почти 46 сантиметров. Издание пишет, что калифорнийский монолит сварен на каждом из углов при помощи заклепок, прикрепляющих боковые панели, вероятно, к стальной раме внутри.

Отмечается, что вес конструкции составляет около 90 килограммов. Неизвестно, как объект оказался на вершине горы, однако местный турист сообщил, что во вторник монолита на ней не было.



Ранее СМИ отмечали, что находка в пустыне Юты похожа на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года», если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета. Предполагалось, что речь идет об арт-объекте.