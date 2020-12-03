Состоялся международный симпозиум по устойчивому восстановлению после пандемии коронавируса

CentralAsia (CA) - Участники из 70 стран мира обменялись мнениями о вызовах и извлеченных уроках по продвижению эффективных институтов и устойчивому восстановлению после пандемии COVID-19.

Симпозиум, который прошел в онлайн формате, был посвящен вопросам эффективных, инклюзивных и подотчетных госучреждений и трансформации цифрового правительства для устойчивого восстановления и реализации Целей Устойчивого Развития (ЦУР).



На церемонии открытия мероприятия выступили заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминь, министр внутренних дел и безопасности Республики Корея Чин Ён, мэр города Инчхон Республики Корея Намчун Пак. В качестве специальных гостей были приглашены 8-й Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и министр госуправления Народной Республики Бангладеш Фархад Хоссейн.



Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов, выступая на сессии, посвященной партнерству и построению устойчивого общества, отметил, что «в настоящее время повышение устойчивости учреждений стало ключевым направлением их деятельности. В дополнение к характеристикам, необходимым правительствам для решения вызовов VUCA мира, пандемия создала новую реальность и еще раз продемонстрировала ключевую роль государственных учреждений». Он также отметил, что пандемия подчеркнула важность психологического аспекта. «Сейчас как никогда важно уделять первоочередное внимание рабочей среде. Таким образом, наряду с технологиями, большое внимание следует уделять лидерству и кадровой политике в системе госуправления».



Спикеры сессий подчеркнули важность эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов для хорошо скоординированных ответных мер и сдерживания социально-экономического воздействия пандемии, а также критическую роль инноваций и цифровых решений в обеспечении непрерывности бизнеса и в предоставлении необходимых государственных услуг в период кризиса. Выступавшие также отметили, что лидерство, региональное сотрудничество и цифровая экономика являются ключевыми элементами в повышении устойчивости и преодолении сбоев, вызванных пандемией.



Симпозиум организован Отделом госучреждений и цифрового правительства (DPIDG) Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (UN DESA) через его проектный офис по госуправлению (UNPOG) в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и безопасности (MOIS) Республики Корея.