В Улан-Баторе началось массовое тестирование на коронавирус

CentralAsia (MNG) - В рамках кампании «Одна семья — один гражданин» сегодня началось тестирование более 70 000 жителей Улан-Батора на коронавирусную инфекцию.

Поскольку инфекция COVID-19 часто протекает бессимптомно, раннее выявление лиц, укрывающих вирус, требует регулярного тестирования для отслеживания — и реагирования — на любое потенциальное распространение среди жителей города.

Начиная с сегодняшнего дня, тестирование ведется в 30 точках в девяти районах Улан-Батора, в том числе в шести пунктах тестирования в районе Баянгол, шесть — в районе Баянзурх, четыре — в районе Сонгинохайрхан, три — в районе Сухэ-Батор, четыре — в районе Хан- Уул, по одному — в районе Багахангай, по два — в районах Чингэлтэй, Багануур и Налайх соответственно.

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