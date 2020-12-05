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  5 декабря 2020
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В России начинается масштабная вакцинация от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин 2 декабря предложил начать масштабную вакцинацию населения вакциной от коронавируса «Спутник V».

В Москве она начнется сегодня, 5 декабря, в регионах — на следующей неделе. Первыми привьют врачей, учителей и соцработников. В Москве за первые пять часов на прививку записались пять тысяч желающих, сообщили в мэрии.

В столице получить вакцину могут работники медицинских и образовательных учреждений и городских социальных служб — как государственных, так и частных, возрастом от 18 до 60 лет.

В качестве противопоказаний указаны беременность и кормление грудью, а также хронические заболевания.

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