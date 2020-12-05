В России начинается масштабная вакцинация от коронавируса

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 2 декабря предложил начать масштабную вакцинацию населения вакциной от коронавируса «Спутник V».

В Москве она начнется сегодня, 5 декабря, в регионах — на следующей неделе. Первыми привьют врачей, учителей и соцработников. В Москве за первые пять часов на прививку записались пять тысяч желающих, сообщили в мэрии.