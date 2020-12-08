Медучреждения Туркменистана не справляются с большим наплывом больных с симптомами COVID-19, - СМИ

CentralAsia (TM) - Медучреждения в различных регионах Туркменистана не справляются с большим наплывом больных с симптомами коронавируса, в связи с чем многие больницы начали отказывать в госпитализации.

Тем временем, лицам, скончавшимся от подтверждённых случаев COVID-19, ставят диагноз «пневмония», указывая этот, как причину смерти. А их похороны проводятся под надзором сотрудников органов безопасности. Между тем власти Туркменистана продолжают настаивать на том, что на территории страны до сих пор не зарегистрировано ни единого случая коронавируса.

«В Дяневском и Сакарском этрапах Лебапского велаята в последние дни наблюдается чрезвычайно широкое распространение коронавируса. В этрапских больницах не осталось места для госпитализации больных», рассказал корреспонденту Азатлыка врач из Дянева.

Но и в случаях, когда люди едут за десятки километров в административный центр велаята, попасть на больничную койку очень трудно.

«В туркменабадских больницах коек не хватает даже для самих горожан. В городской инфекционной больнице свободных мест практически нет, все палаты переполнены. Тех, кто обращается к нам, даже если их привозит машина скорой помощи, мы отправляем в городскую больницу», рассказал один из врачей Туркменабадской инфекционной больницы в разговоре с корреспондентом Азатлыка.

И в других регионах страны ряд медучреждений вынуждены были закрыться на карантин в связи с невозможностью госпитализировать всех больных с признаками коронавируса. Как сообщал Азатлык, только в течение прошлой недели в Марыйском велаяте прекратили госпитализацию больных в инфекционных больницах города Мары и Сакарчагинском этрапе.

Сообщалось, что по этой причине, многие больные с симптомами коронавируса вынуждены лечиться дома, использую различные народные методы лечения. А это часто приводит к трагическим результатам.

В то же время если выясняется, что причиной смерти стал COVID-19, то скончавшегося немедленно хоронят. «Похороны проходят под наблюдением сотрудников службы безопасности. Тело умерших выдают в плотно закрытых пластиковые пакетах чёрного цвета. Их не разрешают открывать и соблюсти все необходимые похоронные ритуалы», рассказал житель Туркменабада, недавно участвовавший на похоронах на местном кладбище.

Получить какие-либо дополнительные сведения и комментарии по поводу резкого роста заболеваемости с признаками коронавируса в Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности пока не удалось.

Тем временем, туркменские священнослужители и другие религиозные чиновники, участвовавшие на прошлой неделе в открытии новой мечети в местечке Акгине на севере Афганистана, по возвращении на родину были помещены на 21-дневный карантин. Строительство мечети, которую открыли в соседней стране 4 декабря, полностью оплатил Туркменистан.

Между тем, из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в Лебапе возможно отменят планировавшиеся праздничные мероприятия по случаю Нового года. В Туркменабаде начали убирать новогодние ёлки, кроме главной, установленной перед дворцом Рухыет.