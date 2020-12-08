Российская компания планирует поставлять «Авифавир» в Монголию

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в России Д.Даваа ознакомился с деятельностью крупной российской фармацевтической группы компаний «ХимРар», которая в настоящее время производит новый противокоронавирусный препарат «Авифавир», применяемый в амбулаторном и клиническом лечении.

Посла приняли генеральный директор ООО «НИИ «ХимРар» Ирина Тырнова и генеральный директор АО «ИИХР» Дмитрий Кравченко, которые подробно ознакомили с деятельностью компании и лекарственными препаратами. Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Владимир Примак в режиме онлайн также принял участие во встрече и представил делегации информацию о вакцине «Спутник V», разработанную при инвестициях и поддержке Фонда.

В конце встречи делегация во главе с послом Д.Даваа ознакомилась с основными лабораториями компании и процессом фармацевтического производства. Компания официально обратилась с просьбой установить связи с государственными и частными профессиональными организациями для сотрудничества в поставках препарата в Монголию.

В июле текущего года появились сообщения о том, что проведенное в Японии исследование признало неэффективным в качестве лекарства от коронавирусной инфекции препарат фавипиравир. Средство авифавир с тем же действующим веществом было широко разрекламировано в России как потенциальное лекарство от COVID-19.

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