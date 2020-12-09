Проект: Кремль скрывает местонахождение Путина — для этого ему построили в Сочи копию подмосковного кабинета (фото)

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- 15:58, 09 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Кремль придумал хитрость в духе книги «Осень патриарха» (там про престарелого главу государства не было известно вообще ничего) и теперь сообщает о местонахождении Владимира Путина по своему усмотрению. И все благодаря одинаковым кабинетам в разных резиденциях президента, пишет издание «Проект», специализирующееся на расследованиях.
Как сообщает издание, в сочинской резиденции «Бочаров ручей» выстроена копия подмосковного кабинета Путина в Ново-Огарево.
3 ноября Путин вылетел в Санкт-Петербург — там он действительно был и публично осматривал ледокол «Виктор Черномырдин». По данным сервиса Flightradar24, самолет специального летного отряда «Россия» с номером RSD 143 (им летает Путин) и сопровождающий его борт в тот день вылетели в Северную столицу из Сочи. Если верить официальному сайту Кремля, все предшествующие дни глава государства якобы работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Теоретически можно было бы подумать, что Путин решил совершить крюк Москва — Сочи — Петербург, но Flightradar24 такого не фиксировал.
Согласно сайту Кремля, с 21 октября до 2 ноября Путин работал только в Подмосковье. 29 октября его посещал глава ВТБ Андрей Костин. Сначала Путин посадил его в свой кабинет, и они вдвоем прямо оттуда дистанционно поучаствовали в инвестиционном форуме «Россия зовет!», а затем уже поговорили один на один. Почему Костин не мог сначала поучаствовать в работе форума в Москве в числе других высших чиновников, а потом быстро доехать до подмосковной резиденции главы государства на персональную аудиенцию — неясно. Но опубликованные Кремлем фотографии и видео не оставляли сомнений — Путин и глава госбанка сидели в кабинете, очень похожем на подмосковный, утверждают авторы материала.
2 ноября Путин из того же кабинета общался по видеосвязи со школьниками. И вновь на сайте Кремля стояла отметка — Московская область, Ново-Огарево. Это странно потому, что обеспечивающие работу президента сотрудники в тот день находились в Сочи, рассказал «Проекту» знакомый одного из них. И как раз оттуда же на следующий день и вылетел президентский самолет в Петербург.
На самом деле Путин находится на черноморском побережье как минимум с конца лета, но об этом не хотел сообщать — все ждали вторую волну заболеваемости коронавирусом, пишет издание. В такие моменты, по представлению Кремля, народ должен думать, что президент находится в столице или рядом с ней, рассказывают два собеседника, знакомых с графиком главы государства, и топ-менеджер госкомпании.
Почему же кабинет на фотографии из Сочи так похож на подмосковный? Президенту построили на черноморском побережье копию его кабинета в подмосковном Ново-Огарево — эту информацию «Проекту» рассказали два не связанных между собой информированных собеседника и подтвердил менеджер одной из госкомпаний.
Кремлю было бы очень сложно фальсифицировать местонахождение Путина, если бы работу президента освещали журналисты. Но вживую президента видит только съемочная группа государственного ВГТРК, заключает «Проект».
Тем временем, 9 декабря Кремль опроверг сообщения о наличии идентичных кабинетов Путина в разных городах.
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