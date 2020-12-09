Проект: Кремль скрывает местонахождение Путина — для этого ему построили в Сочи копию подмосковного кабинета (фото)

CentralAsia (CA) - Кремль придумал хитрость в духе книги «Осень патриарха» (там про престарелого главу государства не было известно вообще ничего) и теперь сообщает о местонахождении Владимира Путина по своему усмотрению. И все благодаря одинаковым кабинетам в разных резиденциях президента, пишет издание «Проект», специализирующееся на расследованиях.

Как сообщает издание, в сочинской резиденции «Бочаров ручей» выстроена копия подмосковного кабинета Путина в Ново-Огарево.

3 ноября Путин вылетел в Санкт-Петербург — там он действительно был и публично осматривал ледокол «Виктор Черномырдин». По данным сервиса Flightradar24, самолет специального летного отряда «Россия» с номером RSD 143 (им летает Путин) и сопровождающий его борт в тот день вылетели в Северную столицу из Сочи. Если верить официальному сайту Кремля, все предшествующие дни глава государства якобы работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Теоретически можно было бы подумать, что Путин решил совершить крюк Москва — Сочи — Петербург, но Flightradar24 такого не фиксировал.