Выпущена монгольская памятная серебряная монета «Каракорум — 800-летие»

CentralAsia (MNG) - Банк Монголии (ЦБ Монголии) выпустил монета 2 унции чистого серебра (Проба 0,999) «Каракорум — 800 год» по случаю основания города Каракорум, столицы Великой Монгольской Империи.

Памятная монета изготовлена с использованием современной технологии Smartminting, а в центре монеты встроена стеклянная вставка. Цена этого монета 600 тыс.тугриков или около $ 211.

Coin Invest Trust, получивший название smartminting, заявляет, что этот подход «раздвигает границы, упрощает новые спецификации и устанавливает новые стандарты» для памятных монет. Он используется для изготовления монет с горельефом, в два-четыре раза превышающим обычный рельеф, с большей четкостью деталей дизайна и с повышенной трехмерностью.

Более того, ЦБ Монголии изменил цены на памятные золотые и серебряные монеты, а также золотые и серебряные слитки, которые продаются в этом году. Казначейский фонд ЦБ Монголии выпускает памятные монеты из золота, серебра и меди в честь особых исторических событий.

Каракорум (монг. Хархорин, ᠬᠠᠷᠠ ᠬᠣᠷᠢᠨ), в средневековье Кара Хорум (монг. Хар Хорум, ᠬᠠᠷᠠ ᠬᠣᠷᠣᠮ) — столица Монгольской империи в 1220—1260 годах. В настоящее время — город, центр сомона Хархорин аймака Уверхангай Монголии. Название восходит к монгольскому топониму окрестных гор «Каракорум» (монг. хар хүрэм буквально «чёрные камни вулкана»).

Датой основания города считается 1220 год, когда ставка Чингис-хана была перенесена на берега Орхона. Резиденция хана располагалась, вероятно, у горы Малахитэ, на городище Тахай-балгас, где в XII веке находилась ставка кереитского хана. В. В. Бартольд считал, что город был основан Өгөдэем в 1229 году и первоначально назывался Ордубалык. Застройка территории началась не ранее воцарения Өгөдэя (1229), который был убеждён советниками в нужности стационарной столицы. В его правление и сложилось представление о том, что Каракорум — центр монгольского государства. Өгөдэй построил дворец, названный «Дворцом десяти тысяч лет благоденствия» (монг. Түмэн амгалант). Младших чингизидов обязали также построить здесь по дворцу. В 1234 году как дворцы, так и кварталы оружейников за пределами Тахай-балгаса были обнесены крепостной стеной. Каракорум был главным лагерем, где хан оставлял семью на время своих походов, и центром производства вооружений и оснащения войск.

С воцарением Хубилая (1260) столица империи была сначала перенесена в основанный им город Кайпин (Шанду), затем — в Пекин (1264), и в 1267 году в построенный севернее старого Пекина город, после основания империи Юань (1271) получивший название Ханбалгасун (Ханбалык), или монг. Их нийслэл — («Великая столица»; кит. Даду).

Северной столицей Юань служил Шанду («Верхняя столица») на территории современной Внутренней Монголии. Каракорум стал провинциальным городом.[7] После изгнания монголов из Китая (1368) остатки юаньского руководства в конечном итоге обосновались в Каракоруме, но в 1388 году минские войска разорили город.

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