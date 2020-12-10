Состоялось виртуальное заседание исполнительного комитета PARIS21 с участием Монголии

CentralAsia (MNG) - Состоялось виртуальное заседание исполнительного комитета партнерства по статистике в целях развития в 21 веке (PARIS21). Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты Монголии.

Партнерство в области статистики в целях развития в 21 веке (PARIS21) было совместно создано в ноябре 1999 года Организацией Объединенных Наций, Европейской комиссией, Организацией экономического сотрудничества и развития, Международным валютным фондом и Всемирным банком в ответ на резолюцию Экономического и Социального Совета ООН о целях Конференции ООН по развитию.

Его основные цели сосредоточены на таких областях, как укрепление статистических систем, разработка инновационных решений для статистики, пропаганда и финансирование создания статистики и обмена знаниями и другое.

Председатель PARIS21, министр труда и социальной защиты Монголии Ариунзаяа Аюуш председательствовала на совещании, а также представители НСУ Монголии, Министерства труда и социальной защиты Монголии и международных организаций, таких как Статистический отдел ООН, Канады по глобальным вопросам, Евростат, МВФ , Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, Всемирный банк и другие организации приняли участие во встрече.

Кроме того, на встрече обсуждались матрица результатов PARIS21, ее коммуникации и уникальная «ценностная история», опыт и вопросы в отношении диверсификации базы финансирования через фонд PARIS21.

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