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  12 декабря 2020
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За сутки в России выявили 28 тысяч случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России коронавирусную инфекцию подтвердили у 28 137 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Наибольшее число заражений за сутки в стране зафиксировали 6 декабря, когда коронавирус подтвердили у более 29 тыс. человек.

Наибольшее число случаев коронавируса за последние 24 часа выявили в Москве — 6622, Санкт-Петербурге — 3776 и Московской области. Число зараженных с начала пандемии в России достигло 2 625 848. Из них умерли 46 453 человека, выздоровели 2 085 958 человек.

Накануне в России зафиксировали рекордное число смертей от коронавирусной инфекции за сутки — оперативный штаб сообщил о 613 умерших от коронавируса. Больше всего смертельных случаев пришлось на Москву (77) и Санкт-Петербург (69).

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