Прокурор Бухары Джасур Фозилов обвиняет генерального прокурора Узбекистана в преступлениях (видео)

Джасур Фозилов

CentralAsia (UZ) - 11 декабря текущего года прокурор Бухары Джасур Фозилов распространил видеообращение к президенту Шавкату Мирзиёеву и главе Администрации президента Зайнилобиддину Низомиддинову.

В обращении, опубликованном в социальных сетях, Джасур Фозилов обвинил генерального прокурора Нигматиллу Юлдашева в причастности к преступной деятельности в Бухаре и коррупции в регионе.

Фозилов, работавший под руководством умершего три месяца назад вице-премьера Узбекистана Уктама Барноева, сказал, что после его смерти он подвергся давлению, и, что против него была начата служебная проверка.

Генеральная прокуратура Узбекистана заявила, что готова расследовать все обвинения Джасура Фозилова и обеспечить общественный контроль в ходе расследования.

Прокурор Бухары Джасур Фозилов в 1-часовом 6-минутном видеообращении выложил свои обвинения против генерального прокурора Нигматиллы Юлдашева. «Я хочу рассказать вам о преступлениях, совершенных нашим Генеральным прокурором и тремя его сотрудниками», - сказал Фозилов, обвинив генерального прокурора в превышении должностных полномочий и злоупотреблении властью.

Фозилов сказал, что в его отношении 1 декабря начата служебная проверка, после того, и что он решился на это обращение, после расследования в отношении него и его родственников. «Я высокопоставленный чиновник. Но у меня больше нет выхода... Я не могу стерпеть того, чтобы они совершали преступления и давили на нас, чтобы скрыть их».

Фозилов утверждает, что фирма по отмыванию денег в Бухаре начала расследование по факту уклонения от уплаты налогов на 10 миллиардов сумов,

Фозилов сообщил, что прокуратура Бухары ведёт следствие по уголовному делу о фирме, которая занимается незаконным обналичиванием денег, однако на проведение беспристрастного расследования оказывал давление генеральный прокурор.

Называя владельца фирмы криминальным авторитетом, Фозилов сказал, что его лично поддержал генеральный прокурор. Фозилов сказал, что служебное расследование в отношении него было начато после того, как он не прекратил работу по дету той компании: «Наш уважаемый генеральный прокурор сидит на преступниках», - сказал он, говоря, что у него имеется компромат на генпрокурора.

Фозилов утверждает, что генеральный прокурор также принимал непосредственное участие в строительстве торгового центра «Мега Бухара» и, что имели место случаи коррупции.

По словам Фозилова, новые магазины продавались предпринимателям за крупные суммы, а полученные от торговцев деньги обналичивались и распределялись между отдельными лицами.

«Я знаю, куда уходят деньги. Я также знаю, кому принадлежат деньги», - сказал Фозилов, заявив, что к строительству торгового центра причастны «фиктивные инвесторы».

Фозилов говорит, что работал в Генпрокуратуре и хорошо осведомлен о сокрытии и фальсификации преступлений: «Не удивляйся, если меня завтра уже не будет», - сказал он. Они могут ворваться и забрать меня уже сегодня».

Генеральная прокуратура распространила официальное заявление на обращение прокурора Бухары Джасура Фозилова, в котором говорится, что дела, упомянутые Фозиловым, будут оценены полностью и справедливо.

«Генеральная прокуратура объявляет, что будет проводить прозрачное и открытое расследование по всем вопросам, затронутым в обращении, и готова сотрудничать на регулярной основе для обеспечения общественного контроля», - говорится в заявлении.

Генпрокуратура заявила, что проводит расследование по делу Джасура Фозилова по заявлению бухарского бизнесмена. Согласно заявлению, бизнесмен сообщил, что под давлением Джасура Фозилова магазин в крупном торговом центре в Бухаре был продан по 5 миллионов сумов за квадратный метр при реальной его цене в 20 миллионов сумов за «квадрат» ($1915 – прим. ред.). Через год, в октябре 2020 года, прокурор якобы потребовал продать еще один магазин по той же цене, а когда он отказался, Джасур Фозилов вызвал его и пригрозил привлечь к ответственности.

"По данному факту в отношении Джасура Фозилова назначена служебная проверка. 2 декабря он был временно отстранён от исполнения своих служебных обязанностей "для обеспечения объективного и справедливого расследования, полного выяснения обстоятельств дела, предотвращения любого вмешательства и влияния", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

В начале этого года сообщалось, что двум бывшим генпрокурорам Узбекистана Отабеку Муродову и Ихтиёру Абдуллаеву вынесены приговоры. Отабек Муродов приговорен к пяти годам ограничения свободы. Бывший председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиёр Абдуллаев и его заместитель Джахонгир Игамов (Эгамов) получили по 19 лет заключения. Все трое обвинялись по статье 210 («Получение взятки») и другим статьям Уголовного кодекса республики.

45-летний Отабек Муродов считается самым молодым генпрокурором в истории Узбекистана. На эту должность он был назначен после того, как 31 января 2018 года генпрокурор Ихтиёр Абдуллаев был назначен председателем СГБ.