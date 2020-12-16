Открывается международный виртуальный форум «Export Mongolia 2020»

CentralAsia (MNG) - 15 декабря стартовал международный виртуальный форум и выставка «Export Mongolia 2020». Вчера открывая форум, министр иностранных дел Монголии Н.Энхтайван и министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан поприветствовали участников и представили краткие презентации о внешней торговле, инвестициях, экспортной политике и возможностях Монголии.

В рамках форума пройдут четыре виртуальных сессии и панельные дискуссии по экспортной политике и правовой среде, экспортному финансированию, сертификации качества и стандартов и развитию секторов с экспортным потенциалом, таких как туризм и творческое производство, а также развитие экспортных кластеров наряду с онлайн-бизнесом для презентации проектов и инвестиционных возможностей. Кроме того, проходит виртуальная выставка товаров и услуг.

Кроме того, сегодня или во второй день форума для юридических лиц и предпринимателей будет проведено онлайн-обучение по вопросам, включая выход на рынки США, ЕС, Японии и России, основных внешнеторговых партнеров Монголии, по разработке экспортной стратегии, изучение новых рынков и поиск надежных партнеров.

Международный форум и выставка организуются совместно министерствами иностранных дел и продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Фондом развития малого и среднего бизнеса, Национальным агентством развития, Всемирным банком, НПО «Центр международной торговли» и международными партнерскими организациями.

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