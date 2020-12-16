Состоялось первое заседание Совместной платформы регулирования сельскохозяйственного сектора в Монголии

CentralAsia (MNG) - Первое заседание Совместной платформы регулирования сельскохозяйственного сектора состоялось 15 декабря.

В своем вступительном слове министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии З. Мэндсайхан сказал: «Министерство в настоящее время реализует 6 крупномасштабных проектов при поддержке Азиатского банка развития (АБР), Всемирного банка и Японского агентства международного сотрудничества (JICA), а также более 20 проектов технического сотрудничества, в том числе реализованных с безвозмездной помощью в партнерстве с примерно 10 международными организациями. Необходимо разработать регулирование и соответствующий механизм для эффективной реализации проектов, улучшения их результатов и создания взаимосвязей. Для реализации вышеупомянутых проектов и программ требуется долгосрочное совместное регулирование в 2020-2025 гг».

Наряду с обсуждением способов создания взаимосвязи между проектами и программами, реализуемыми в Монголии, и улучшения их результатов, была также предоставлена информация о проекте Green Gold Animal Health, который реализуется совместно со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC), проекты и программы, реализуемые ЕС, а также проект, который вскоре будет реализован ПРООН при финансировании из Зеленого климатического фонда (ЗКФ).

На встрече присутствовали министр З. Мэндсайхан, государственный секретарь Т.Жамбалцэрэн, министр окружающей среды и туризма Д. Сарангэрэл, постоянный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Монголии Винод Ахуджа, страновой директор АБР в Монголии Павит Рамачандран и соответствующие должностные лица.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения