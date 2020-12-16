Катар передал Монголии медицинское оборудование на сумму $150 тыс.

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Н.Энхтайван провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бен Абдулрахманом Аль-Тани и обменялся мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве.

Катар пожертвовал Монголии медицинское оборудование на сумму 150 000 долларов для борьбы с пандемией коронавируса. Катарский министр выразил поддержку развитию двустороннего сотрудничества и взаимным визитам на высоком уровне.

Министр Н.Энхтайван отметил расширяющиеся дружеские отношения между Монголией и Катаром и подчеркнул важность совместной поддержки в борьбе с коронавирусом.

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