Глава МИД Монголии поблагодарил Китай за его поддержку и помощь в борьбе с COVID-19

CentralAsia (MNG) - Государственный советник Китая и министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай готов обсудить скорейшее возобновление нормального движения персонала и грузов на пограничных переходах с Монголией, обеспечивая при этом эффективную профилактику и контроль COVID-19.

Ван И сделал это заявление в телефонном разговоре со своим монгольским коллегой Нямцэрэном Энхтайваном.

Отметив, что Китай и Монголия являются хорошими соседями и хорошими друзьями, Ван И сказал, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами имеет хорошую динамику развития.

По словам Ван И, тесное сотрудничество между соседями помогло идее сообщества с общим будущим для двух стран завоевать большую поддержку среди людей и еще больше укрепило дружбу и взаимное доверие между двумя сторонами.

Он заявил, что Китай готов продолжать оказывать поддержку Монголии в пределах своих возможностей, исходя из ее потребностей, эффективно использовать «зеленые коридоры» и ускорять возобновление работы, производства и сотрудничества по ключевым проектам.

По его словам, обеим сторонам также необходимо заранее составить планы обмена и сотрудничества в различных областях в следующем году и продолжить развитие двусторонних отношений.

Со своей стороны, Энхтайван высоко оценил прогресс в двусторонних отношениях и поблагодарил Китай за его решительную поддержку и помощь Монголии в борьбе с эпидемией.

Министр иностранных дел Монголии заявил, что «зеленые коридоры», открытые для движения персонала и грузов между двумя сторонами, сыграли важную роль в поддержании двустороннего экономического и торгового сотрудничества.

Монголия готова сотрудничать с Китаем в целях взаимопонимания и поддержки друг друга, должным образом решить временные трудности в предотвращении эпидемии и борьбе с ней, полностью задействовать транзитные функции пограничных переходов и как можно скорее способствовать прогрессу в крупных проектах сотрудничества, сказал Энхтайван.

Он добавил, что Монголия также желает укреплять координацию и сотрудничество с Китаем в международных и региональных делах.

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