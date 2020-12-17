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  17 декабря 2020
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Монголия готовится торговать на рынке в 3 миллиарда потребителей

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Н.Энхтайван представил информацию о внешнеторговой политике Монголии.

Он сказал: «Монголия готовится к выполнению Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения 1 января 2021 года. Переговоры о присоединении к Азиатско-Тихоокеанскому торговому соглашению (АТТС) были завершены в 2018 году, а закон о присоединении к соглашению был одобрен парламентом Монголии в декабре 2019 года. Присоединившись к соглашению, мы сможем выйти на рынки Бангладеш, Китая, Индии, Лаоса, Южной Кореи и Шри-Ланки, которые имеют в общей сложности более трех миллиардов пользователей. Кроме того, у нас будет возможность получить скидки от 5 до 100% на 10 677 товаров».

В Азии создали крупнейшую в мире зону свободной торговли. Суммарное население этих стран, на которые приходится 30% мировой экономики, — почти 3 млрд человек. В рамках соглашения будут действовать сниженные торговые пошлины.

Присоединение Монголии к АТТС станет стимулом к дальнейшей интеграции развивающихся экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, послужит углублению монголо-регионального торгово-экономического сотрудничества, либерализации и упрощению многостронной торговли.

АТТС, ранее известное как Бангкок соглашение и переименован 2 ноября 2005 года, было подписано в 1975 г. Это старейшее торговое соглашение льготного между странами Азиатско-Тихоокеанским регионом. Семь государств-участников - Бангладеш, Китай, Индия, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Монголия, Республика Корея и Шри-Ланка - являются сторонами АТТС. Пакт АТТС охватывает рынок для 2921,2 миллиона человек, а размер этого большого рынка составляет 14615,86 миллиарда долларов США в пересчете на валовой внутренний продукт (ВВП) в 2015-2016 финансовом году (FY). Ключевая цель АТТС — ускорить экономическое развитие семи государств-участников, выбравших меры по либерализации торговли и инвестиций, которые будут способствовать укреплению внутрирегиональной торговли и экономики за счет охвата товарных товаров и услуг, синхронизированного инвестиционного режима и свободного потока передачи технологий. Страны-участницы окажутся в столь же благоприятном положении. Его цель — способствовать экономическому развитию и сотрудничеству посредством принятия мер по либерализации торговли. APTA открыто для всех членов Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана , которая выполняет функции секретариата АТТС.

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