Состоялась монголо-корейская научная конференция «Стремление к ликвидации туберкулеза в Азии»

CentralAsia (MNG) - Министерство здравоохранения Монголии, Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний и Корейская национальная туберкулезная ассоциация совместно виртуально организовали третью международную научную конференцию «В стремлении ликвидировать туберкулез в Азии» с целью обсуждения текущей ситуации с туберкулезом, дальнейшее сотрудничество и обмен передовым опытом.

В конференции приняли участие медицинские работники из Южной Кореи, Японии, Тайваня, Таиланда, Камбоджи, Восточного Тимора и Монголии.

В своем выступлении заместитель министра здравоохранения Ш. Анхмаа подчеркнула важность сохранения качества медицинских услуг при туберкулезе во время пандемии, поблагодарила представителей разных стран за участие и пожелала успехов в организации конференции.

Поскольку туберкулез продолжает оставаться одной из 10 основных причин смерти в мире, причем большинство смертей регистрируется в Азии и Африке, крайне важно продолжать оказывать медицинские услуги при других инфекционных заболеваниях, помимо COVID-19.

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