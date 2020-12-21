[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Состоялась монголо-корейская научная конференция «Стремление к ликвидации туберкулеза в Азии»

CentralAsia (MNG) -  Министерство здравоохранения Монголии, Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний и Корейская национальная туберкулезная ассоциация совместно виртуально организовали третью международную научную конференцию «В стремлении ликвидировать туберкулез в Азии» с целью обсуждения текущей ситуации с туберкулезом, дальнейшее сотрудничество и обмен передовым опытом.

В конференции приняли участие медицинские работники из Южной Кореи, Японии, Тайваня, Таиланда, Камбоджи, Восточного Тимора и Монголии.

В своем выступлении заместитель министра здравоохранения Ш. Анхмаа подчеркнула важность сохранения качества медицинских услуг при туберкулезе во время пандемии, поблагодарила представителей разных стран за участие и пожелала успехов в организации конференции.

Поскольку туберкулез продолжает оставаться одной из 10 основных причин смерти в мире, причем большинство смертей регистрируется в Азии и Африке, крайне важно продолжать оказывать медицинские услуги при других инфекционных заболеваниях, помимо COVID-19.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Правительство Монголии раздаст корм для скота семьям пастухов в нескольких аймаках
  • Число зараженных коронавирусом в Таджикистане превысило 12,9 тысячи
  • За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 830 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com