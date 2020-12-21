Генпрокурор Узбекистана объявил выговор прокурору Бухары

CentralAsia (UZ) - Прокурору города Бухары Джасуру Фозилову объявлен выговор. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

«Согласно приказу генеральной прокурора от 21 декабря 2020 года, в отношении прокурора города Бухары Д. Фозилова применено дисциплинарное взыскание в виде выговора», - говорится в сообщении генпрокуратуры. Прокурор Джасур Фозилов 11 декабря через социальные сети обратился к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и главе администрации президента Зайнилобиддину Низомиддинову, обвинив генерального прокурора в превышении должностных полномочий и злоупотреблении властью, а также в оказании давления на него.

В своем обращении Джасур Фозилов утверждал, что генеральный прокурор принимал непосредственное участие в строительстве торгового центра «Мега Бухара» и что имели место случаи коррупции.

Прокурор Бухары не скрывал, что у него также было 8 магазинов в торговом центре и он покупал их по низкой цене, признав, что эти магазины были зарегистрированы на его брата, дядю и отца водителя.

Ранее сообщалось, что 14 декабря была создана Республиканская межведомственная комиссия для «тщательной и объективной» проверки доводов прокурора Бухары Джасура Фозилова, который ранее заявил о фабрикации против него дела.

По итогам проверки комиссией, прокурора города Бухары Джасура Фозилова с 20 декабря восстановили в должности.

Однако, нашли комиссия какие-либо правонарушения в работе генпрокурора, о которых излагал Фозилов, так и не сообщается.



