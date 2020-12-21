Генпрокурор Узбекистана объявил выговор прокурору Бухары

- Узбекистан, общество
- 22:51, 21 декабря 2020
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|Продолжение: Обвинивший генпрокурора в преступлениях прокурор Бухары восстановлен в должности
|Предыстория: Прокурор Бухары Джасур Фозилов обвиняет генерального прокурора Узбекистана в преступлениях (видео)
CentralAsia (UZ) - Прокурору города Бухары Джасуру Фозилову объявлен выговор. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.
«Согласно приказу генеральной прокурора от 21 декабря 2020 года, в отношении прокурора города Бухары Д. Фозилова применено дисциплинарное взыскание в виде выговора», - говорится в сообщении генпрокуратуры. Прокурор Джасур Фозилов 11 декабря через социальные сети обратился к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и главе администрации президента Зайнилобиддину Низомиддинову, обвинив генерального прокурора в превышении должностных полномочий и злоупотреблении властью, а также в оказании давления на него.
В своем обращении Джасур Фозилов утверждал, что генеральный прокурор принимал непосредственное участие в строительстве торгового центра «Мега Бухара» и что имели место случаи коррупции.
Прокурор Бухары не скрывал, что у него также было 8 магазинов в торговом центре и он покупал их по низкой цене, признав, что эти магазины были зарегистрированы на его брата, дядю и отца водителя.
Ранее сообщалось, что 14 декабря была создана Республиканская межведомственная комиссия для «тщательной и объективной» проверки доводов прокурора Бухары Джасура Фозилова, который ранее заявил о фабрикации против него дела.
По итогам проверки комиссией, прокурора города Бухары Джасура Фозилова с 20 декабря восстановили в должности.
Однако, нашли комиссия какие-либо правонарушения в работе генпрокурора, о которых излагал Фозилов, так и не сообщается.