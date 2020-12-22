Глава МИД Монголии попросил об оказании помощи монголам, проживающим в Южной Корее

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Н.Энхтайван вчера провел виртуальную встречу со своим южнокорейским коллегой Кан Гён Хва.

В ходе встречи стороны обсудили двустороннее тесное сотрудничество и взаимную поддержку в преодолении социально-экономических трудностей, вызванных пандемией. Министр Энхтайван обратился с просьбой оказать всестороннюю поддержку монголам, проживающим в Южной Корее в условиях пандемии. В свою очередь, министр Кан Гён Хва подтвердила свою поддержку и заявила, что продолжит уделять внимание монголам, проживающим в Южной Корее.

Стороны также подчеркнули, что они активно работают над репатриацией граждан, желающих вернуться на родину, и в организации чартерных рейсов, и подтвердили свое постоянное сотрудничество в этом направлении.

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Корея министры иностранных дел двух стран рассмотрели свои достижения в прошлом и обменялись мнениями о перспективах развития отношений между Монголией и Кореей в следующие 30 лет. Стороны договорились о дальнейшем углублении «Всеобъемлющего партнерства», а также об увеличении частоты взаимных визитов на высоком уровне в ближайшем будущем.

Более того, стороны договорились и дальше углублять международное и региональное сотрудничество, в частности, для обеспечения мира и безопасности в регионе Северо-Восточной Азии.

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