Звонок Навального опозорил ФСБ на весь мир, - ВВС

CentralAsia (CA) - Звонок Алексея Навального предполагаемому сотруднику ФСБ стал одной из самых громких международных новостей, поставив российские власти в крайне неловкое положение, пишет ВВС.



Вчера Навальный опубликовал на своем Youtube-канале телефонный разговор с неким Константином Кудрявцевым, рассказавшем о деталях отравления Навального. К утру вторника видео набрало более 11 млн просмотров.



По утверждению Навального, Кудрявцев — военный химик из Института криминалистики ФСБ, служивший в воинской части в Шиханах, где создавалось советское химическое оружие. Навальный представился ему как помощник секретаря Совбеза Патрушева.



Кудрявцев, среди прочего, рассказал, как он летал в Омск, чтобы очистить одежду Навального, о том, как были обработаны его трусы, и о том, почему, по его мнению, Навальный не умер.



Отмечается, что звонок состоялся утром 14 декабря, за несколько часов до публикации совместного расследования Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и СNN, посвященного отравлению Алексея Навального.



В ФСБ видеоролик с телефонным разговором назвали подделкой, а расследование об отравлении Навального «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ России».

