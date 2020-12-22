[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Звонок Навального опозорил ФСБ на весь мир, - ВВС

CentralAsia (CA) -  Звонок Алексея Навального предполагаемому сотруднику ФСБ стал одной из самых громких международных новостей, поставив российские власти в крайне неловкое положение, пишет ВВС.

Вчера Навальный опубликовал на своем Youtube-канале телефонный разговор с неким Константином Кудрявцевым, рассказавшем о деталях отравления Навального. К утру вторника видео набрало более 11 млн просмотров.

По утверждению Навального, Кудрявцев — военный химик из Института криминалистики ФСБ, служивший в воинской части в Шиханах, где создавалось советское химическое оружие. Навальный представился ему как помощник секретаря Совбеза Патрушева.

Кудрявцев, среди прочего, рассказал, как он летал в Омск, чтобы очистить одежду Навального, о том, как были обработаны его трусы, и о том, почему, по его мнению, Навальный не умер.

Отмечается, что звонок состоялся утром 14 декабря, за несколько часов до публикации совместного расследования Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и СNN, посвященного отравлению Алексея Навального.

В ФСБ видеоролик с телефонным разговором назвали подделкой, а расследование об отравлении Навального «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ России».

print
  • В Узбекистане известного певца заключили под стражу по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней
  • В Туркменистане от COVID-19 умер заслуженный тренер, - СМИ
  • Озвученные девятилетней бурятской девочкой мультфильмы покорили Монголию. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com