Прошел виртуальный тренинг-дискуссия «Executive Summit-2020» в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 21-22 декабря в рамках программы «1000 CEO, 1000 влиятельных компаний» для генеральных директоров, менеджеров среднего звена и стартапов прошел виртуальный тренинг-дискуссия «Executive Summit-2020».

Бизнес-академия Монгольской национальной торгово-промышленной палаты (МНТПП) организовала мероприятие как начало официального введения программы Гарвардской школы бизнеса в Монголии.

Текущее состояние глобальной пандемии подталкивает страны к поиску решений и радикальным изменениям в бизнес-секторе, чтобы преодолеть сложную ситуацию с меньшими потерями. Открывая двухдневное мероприятие, президент МНТПП О.Амартувшин выступил с презентацией о постпандемической бизнес-среде, готовности бизнеса к новой ситуации и роли в ней руководителей компаний.

Видные бизнесмены Монголии, в том числе вице-президент MCS Group Д. Энхтувшин, генеральный директор APU JSC Д.Эрдэнэбилэг, инвестиционный директор And Global LLC Б.Хос-Эрдэнэ и директор департамента информационных технологий Mobicom Corporation Б. Мөнхзориг приняли участие в виртуальном тренинге и обсуждение, обмен мнениями по поиску решений и развитию бизнеса в это непростое время, когда бизнес находится в застойной ситуации.

Кроме того, программа обучения лидерству для директоров и исполнительных директоров организаций и структур-членов МНТПП будет проводиться поэтапно, и первое обучение начнется в январе следующего года.

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