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  25 декабря 2020
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Минфин Монголии подписал соглашение на 37 миллиардов тугриков с Японским банком международного сотрудничества

CentralAsia (MNG) -  Министерство финансов подписало соглашение о финансировании АО «Шивээ Овоо» и АО «Багануур» на сумму 37,5 млрд.тугриков (около $13 млн) с г-ном М. Танимото, директором Группы финансирования инфраструктуры и окружающей среды Японского банка международного сотрудничества виртуальном виде.

Как сообщил министр финансов Ч. Хурэлбаатар, в рамках проекта будет поставлено горное оборудование двум горнодобывающим компаниям и будет произведено техническое перевооружение.

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