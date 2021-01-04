В Камбодже найден повешенным гражданин Туркменистана

Давид Ахмедов. Фото с личной страницы погибшего

CentralAsia (TM) - В Камбодже был найден повешенным на каучуковом дереве 25-летний гражданин Туркменистана Давид Ахмедов. Как сообщает местное издание Cambodia News English, тело мужчины было обнаружено в 7 часов утра 14 декабря на территории коммуны Чамкар Андонг провинции Кампонгтям.

По информации источников turkmen.news, Ахмедов приехал в Камбоджу год назад. Он родился в Балканабаде. Несколько лет назад Ахмедов сел за руль в нетрезвом виде и стал виновником аварии со смертельным исходом. После отбытия тюремного срока он решил эмигрировать, чтобы начать жизнь с чистого листа. Давид очень переживал из-за той аварии и решил больше никогда не садиться за руль машины. В Камбодже он передвигался на мотоцикле, который нашли рядом с его телом.

У Ахмедова была рабочая виза, в стране он находился легально. Он поселился в портовом городе Сиануквиль, который является лучшим и фактически единственным курортом Камбоджи. Мигрант работал на частной яхте. По словам знакомых, Давид был жизнерадостен и строил большие планы. Знакомые уверены, что у Давида не было повода для суицида. Тем не менее, камбоджийская полиция склоняется именно к этой версии.

Яхта, на которой работал Ахмедов, принадлежит гражданам Латвии. Как стало известно turkmen.news, первоначально судно покупали для частных целей, но потом его стали использовать в бизнесе: перевозили граждан Китая на рыбалку и на прогулки. В последнее время у Ахмедова возникали трения с владельцами яхты из-за денег. Его перестали брать в рейсы, то есть не давали зарабатывать.

Еще более серьезные сложности связаны с некими людьми, с которыми Ахмедов познакомился через своих земляков, граждан Туркменистана. По информации источников, эти люди предложили Давиду некую работу. Тот сначала согласился, но потом отказался, потому что счел работу «грязной».

12 декабря Давид обратился к своему знакомому и попросил предоставить ему временное убежище в другом городе. После этого он исчез, а нашли его уже мертвым в шести часах езды от Сиануквиля, в местах, где он никогда не бывал. Знакомый, к которому Ахмедов собирался ехать, говорит, что он до него так и не добрался.

На основании всех этих обстоятельств некоторые из знакомых Давида не верят в версию полиции о суициде. В то же время его земляки закрыли комнату в отеле, в которой он жил, и никого туда не пускают. Они говорят, что кремируют тело погибшего, а прах развеют над морем, сообщает издание turkmen.news.