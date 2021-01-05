Президент Туркменистана поручил проверить системы отопления в домах

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл первое в новом, 2021 году, рабочее совещание по цифровой видеосвязи.

В ходе собрания главе государства было доложено о ситуации с функционированием отопительных систем. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Чиновники подчеркнули, что на данный момент во всех регионах страны в связи с похолоданием налажена стабильная работа отопительных систем. Бердымухамедов, в свою очередь, поручил госслужащим проверить эксплуатационное состояние соответствующих систем в жилых домах, школах и детсадах.

Особое внимание было уделено вопросам энергоснабжения населённых пунктов. Лидер страны дал ряд инструкций в этом направлении. Акцент также был сделан на важности обеспечения населения питьевой водой и газом.

29 декабря 2020 года в Туркменистане в течение нескольких часов возникли перебои с электроснабжением. После этого в рамках предновогоднего заседания кабмина Бердымухамедов вынес строгий выговор сразу трём чиновникам — курирующему столицу вице-премьеру Шамухаммету Дурдылыеву, главе минэнергетики Чарымырату Пурчекову и его заместителю Батыру Худайбердыеву.