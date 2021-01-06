Китай не допустил экспертов ВОЗ к расследованию о происхождении коронавируса

Тедрос Гебреисус

CentralAsia (CA) - Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус вчера сказал, что он «разочарован» тем, что власти Китая все еще не выдали разрешение на прибытие группы экспертов в страну для изучения происхождения COVID-19.



По его словам, ученые из разных стран готовы отправиться в Китай для изучения причин пандемии, но Пекин еще не предоставил необходимый доступ.



«Я очень разочарован этой новостью. Два эксперта группы узнали об этом, когда уже были в пути, а другие не смогли отправиться в поездку в последнюю минуту. Я общался с высшими китайскими официальными лицами и еще раз дал понять, что эта миссия — приоритет для ВОЗ и международной команды. Меня заверили, что Китай ускоряет внутренние процедуры для скорейшего разрешения ситуации», - сказал он.



Как сообщает телеканал Euronews, за минувшие сутки в Великобритании впервые было зарегистрировано более 60 000 новых случаев заболевания коронавирусом.



Премьер-министр Борис Джонсон объяснил, что растущий уровень заражения не оставил правительству никакого выбора, кроме как ввести третий локдаун. Он отметил, что в стране были вакцинированы более 1,3 миллиона человек



«Эта цифра включает в себя более 650 000 человек старше 80 лет, что составляет 23% от всех людей старше 80 лет в Англии. А это значит, что почти каждый четвертый из наиболее уязвимых групп будет иметь через две-три недели значительную степень иммунитета», - сказал Джонсон.



Германия продлевает локдаун до конца января и вводит новые ограничения для наиболее затронутых регионов.



Теперь жители могут контактировать только с членами семьи и максимум одним человеком, не проживающим с ними. Ужесточаются требования к персоналу, посетителям и новым поступившим в дома престарелых, они обязаны заранее проходить экспресс-тестирование.



Дания также ужесточила ограничительные меры в борьбе с распространением нового штамма коронавируса, который, как считается, передается быстрее.

