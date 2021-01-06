Как влияет пребывание в космосе на организм человека?

CentralAsia (CA) - Невесомость в космосе перегружает организм человека, а просачивающаяся радиация может в какой-то момент вызвать рак и разрушить клетки нервной системы, пишет финская газета Helsingin Sanomat.



Человек привык к земному притяжению. Без него мышцы атрофируются, а кости становятся ломкими. В космосе человек теряет примерно 1% костной массы каждый месяц — это сравнимо с изменениями в позвоночнике пожилого человека за год.



В космосе кровь и биологические жидкости не циркулируют нормально. От ног приливает кровь, а верхняя часть тела и лицо опухают. Внутричерепное давление ухудшает зрение. Некоторые астронавты страдали от нарушений зрения даже после возвращения на Землю.



Увеличивается риск образования тромба. Пару лет назад на космической станции у космонавта на шее образовался тромб. К счастью, были разбавители крови, пишет автор.



Влияние космоса на здоровье космонавтов сейчас широко изучается, поскольку космические агентства планируют вернуться на Луну и даже отправить человека на Марс.



В одном исследовании были изучены образцы крови и клеток 59 астронавтов и было обнаружено, что энергетические растения, в частности митохондрии, подвергаются серьезному стрессу в космосе. Когда функция митохондрий нарушена, эффект распространяется на все тело.



«Мы нашли механизм, объясняющий широкий спектр изменений в организме. Причина кроется в функции митохондрий», - говорит Афшин Бехешти Наса, ведущий автор исследования.



Функция генов человека также меняется, и у космонавтов наблюдались повреждения ДНК.



Окружающая среда вызывает так называемые эпигенетические изменения, означающие, что одни гены более активны, а другие менее активны. Помимо прочего, это влияет на мышцы и иммунную систему.



Также были нарушены липидный обмен и функция печени у космонавтов. Количество так называемого отрицательного холестерина, или LDL, увеличилось, а количество положительного холестерина HDL уменьшилось.



Было сделано и такое особо интересное наблюдение: концевые участки хромосом в космосе удлиняются, хотя раньше считалось, что они укорачиваются. Это наблюдение было сделано ранее в исследовании НАСА, когда организм Скотта Келли (Scott Kelly) сравнили с организмом его брата-близнеца. Келли провел на МКС почти год. Брат-близнец ждал его на родной Земле.



Теломеры защищают хромосомы, когда клетки делятся. Однако по мере взросления человека теломеры сокращаются, и, когда защитная оболочка истончается, клетки умирают. Так что чем длиннее теломеры, тем лучше.



Однако удлинение теломер в космосе — не самая хорошая новость. Этот процесс вызывает у человека окислительный стресс, и по возвращении на Землю теломеры астронавтов сокращаются еще сильнее.



Эти изменения не опасны для жизни, но они показывают, что в космосе тело человека испытывает очень сильные перегрузки, а клетки стареют быстрее обычного. И некоторые изменения могут сохраниться на всю жизнь.