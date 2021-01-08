Пентагон и Министерство обороны Монголии проводят 17-й ежегодный двусторонний консультативный совет

CentralAsia (MNG) - Заместитель помощника министра обороны США Хейно Клинк и госсекретарь Министерства обороны Монголии Д. Ганхуяг провел виртуальную встречу, чтобы провести 17-й ежегодный двусторонний консультативный совет США и Монголии. Из-за разницы во времени встреча состоялась 5 января (Вашингтон, округ Колумбия) и 6 января (Улан-Батор, Монголия).

С заключительным словом выступил министр обороны Монголии Г.Сайханбаяр.

Официальные лица подтвердили свою приверженность двусторонним отношениям между США и Монголией и согласились развивать сотрудничество в сфере обороны по вопросам, представляющим общий интерес, для поддержки свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Заместитель помощника министра обороны США Хейно Клинк поблагодарил государственного секретаря Ганхуяг за приверженность Монголии международному миру и стабильности, включая постоянный вклад Монголии в усилия коалиции в Афганистане и операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.

Клинк также обсудил текущие вопросы региональной безопасности и связи между Монголией и США в рамках концепции третьего соседа.

Должностные лица взяли на себя обязательство укреплять оборонное сотрудничество и сотрудничество для решения текущих проблем безопасности и продвижения общих интересов.

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