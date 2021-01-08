Международный инвестиционный банк (МИБ) продолжает работать в Монголии

CentralAsia (MNG) - Председатель Правления Николай Косов и Посол Монголии в Российской Федерации Д. Даваа обсудили приоритетные направления деятельности Банка.

4 января 2021 года в Московском отделении банка состоялась рабочая встреча Председателя Правления МИБ Николая Косова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Российской Федерации Дуламсурэнгийна Даваа.

В ходе встречи глава МИБ рассказал об основных направлениях деятельности учреждения. представил информацию о текущих и перспективных проектах, реализуемых в Монголии, а также поделился стратегическими планами МИБ на рынке.

Николай Косов подчеркнул, что в настоящее время объем кредитного и инвестиционного портфеля МИБ, выделяемый в интересах монгольских проектов, приближается к 80 млн евро. В целом с начала перезапуска Банка в 2012 году накопленный объем инвестиций МИБ в Монголию превысил 242 миллиона евро.

МИБ оказывает поддержку таким ключевым секторам национальной экономики, как горнодобывающая и текстильная промышленность, финансовый сектор, металлургия, сельское хозяйство. Поддержка малого и среднего бизнеса, осуществляемая в тесном сотрудничестве с ведущими финансовыми институтами страны, также является стратегическим приоритетом работы МИБ. Кроме того, текущий портфель включает ряд новых инвестиционных инициатив на общую сумму более 110 миллионов евро.

Глава дипмиссии Монголии в Российской Федерации высоко оценил усилия МИБ, направленные на поддержку экономики страны и развитие торгово-экономических связей с другими государствами-членами Банка. Г-н Даваа отметил, что правительство страны полностью удовлетворено впечатляющими результатами текущей деятельности учреждения и намерено и дальше оказывать всестороннюю помощь в реализации его амбициозной стратегии и программы дополнительной капитализации.

Особое внимание в повестке дня было уделено вопросам поддержки Банком инициатив в области устойчивого развития Монголии и благотворительной деятельности МИБ, традиционно направленной на реализацию значимых экологических инициатив. Отмечая важность проектов, которые уже получили финансовую поддержку Банка, в частности, сохранение редких видов животных и восстановление торфяных болот в бассейне реки Туул, осуществляемые в тесном партнерстве с Академией наук Монголии, Стороны договорились продолжить сотрудничество в этой сфере.

Также в ходе встречи руководителю Московского филиала МИБ Григорию Грузинову было присвоено почетное звание «Лучший финансовый сотрудник» от имени Комиссии по финансовому регулированию Монголии за значительный вклад в развитие национальной системы противодействия отмыванию денег. В рамках Фонда технической помощи для государств-членов МИБ Банк в сотрудничестве с Министерством финансов Словакии оказал поддержку Комиссии по финансовому регулированию Монголии в совершенствовании законодательства страны по борьбе с отмыванием денег. Успехи Монголии в борьбе с отмыванием денег были признаны ведущими международными организациями в этой области.

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