Врачи и студенты Пакистана митингуют с требованием признать дипломы медвузов Кыргызстана и Узбекистана

CentralAsia (KG) - В столице Пакистана Исламабаде сотни врачей и студентов два дня митинговали с требованием признать дипломы медицинских учреждений Узбекистана и Кыргызстана.

Около двух тысяч студентов и граждан, окончивших медучреждения, 7 января собрались у здания медицинской комиссии Пакистана. За день до этого их разогнала полиция с применением водометов и дубинок. В ответ митингующие закидывали представителей сил безопасности камнями. Отдельных демонстрантов задержали и позже отпустили.

Ранее Пакистан включил в «черный список» все кыргызстанские медицинские вузы. Причиной этому стало то, что 90 процентов пакистанских выпускников этих учебных заведений не смогли сдать на родине обязательный экзамен медицинской комиссии, и их дипломы не были признаны. Также в список вошли шесть вузов Узбекистана.

В министерстве образования и науки Кыргызстана пообещали, что отныне перед вузами будут ставиться новые требования – прохождение международных аккредитаций, повышение качества услуг иностранцам, усиление оснащения материально-технической и лабораторно-клинической баз вузов.

В ноябре медицинская комиссия Пакистана исключила из «черного списка» четыре кыргызстанских вуза – Кыргызскую государственная медицинскую академию имени И. Ахунбаева, Ошский государственный университет, Кыргызско-российский Славянский университет и Международную высшую школу медицины. В то же время в «черном списке» Пакистана остается 12 медвузов Кыргызстана.

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