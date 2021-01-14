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  14 января 2021
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«Белавиа» продлила приостановку полётов в Туркменистан до весны

CentralAsia (TM) -  «Белавиа» продлила приостановку полётов в Ашхабад до 1 марта 2021 года, сообщает официальный сайт авиакомпании.

Белорусский авиаперевозчик временно не выполняет рейсы в Латвию, Венгрию и Казахстан. Также приостановлены полёты авиакомпании «Белавиа» во все пункты России, кроме московского аэропорта Домодедово.

Пассажиры могут вернуть деньги за билеты на отменённые рейсы или изменить дату вылета до 30 марта 2021 года.

Ранее «Белавиа» выполняла регулярный рейс по маршруту Минск — Ашхабад — Минск один раз в неделю на самолётах Boeing 737. Полёты в столицу Туркменистана выполнялись по вторникам, с обратным вылетом по средам.

Приостановка рейсов во всём мире происходит из-за угрозы распространения пандемии коронавируса.

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