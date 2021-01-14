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  15 января 2021
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Бывший глава Ташкента назначен замминистром транспорта

CentralAsia (UZ) -  Бывший хоким Ташкента Рахманбек Усманов получил новую должность. Постановление о назначении Усманова на должность заместителя министра транспорта подписал 14 января президент страны.

До назначения Усманов занимал должность хокима Юнусабадского района. Он был назначен хокимом района в 2018 году. До этого с 2011 по 2018 годы Усманов работал хокимом Ташкента.

Рахмонбек Усманов родился в 1960 году. В 1982 году окончил Ташкентский автодорожный институт по специальности "инженер-механик".

Начинал карьеру механиком, затем был директором Ассоциации «Тошшахартрансхизмат», заместителем хокима Мирзо-Улугбекского района, хокимом Яккасарайского района и заместителем хокима г. Ташкента. С 16 марта 2012 года до 26 апреля 2018 года занимал должность хокима г. Ташкента.

С 26 апреля по 3 октября 2018 года был первым заместителем начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта («Узавтотранс»). Затем был утверждён главой Юнусабадского района столицы.

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