Бывший глава Ташкента назначен замминистром транспорта

CentralAsia (UZ) - Бывший хоким Ташкента Рахманбек Усманов получил новую должность. Постановление о назначении Усманова на должность заместителя министра транспорта подписал 14 января президент страны.

До назначения Усманов занимал должность хокима Юнусабадского района. Он был назначен хокимом района в 2018 году. До этого с 2011 по 2018 годы Усманов работал хокимом Ташкента.

Рахмонбек Усманов родился в 1960 году. В 1982 году окончил Ташкентский автодорожный институт по специальности "инженер-механик".

Начинал карьеру механиком, затем был директором Ассоциации «Тошшахартрансхизмат», заместителем хокима Мирзо-Улугбекского района, хокимом Яккасарайского района и заместителем хокима г. Ташкента. С 16 марта 2012 года до 26 апреля 2018 года занимал должность хокима г. Ташкента.

С 26 апреля по 3 октября 2018 года был первым заместителем начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта («Узавтотранс»). Затем был утверждён главой Юнусабадского района столицы.