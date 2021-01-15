США дополнительно выделяют $3 млн на обеспечение устойчивого экономического роста в Монголии

CentralAsia (MNG) - Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) подписали двустороннее соглашение с Министерством финансов Монголии о расширении двустороннего соглашения на 8,5 млрд тугриков (3 млн долларов США) с целью содействия эффективному управлению экономикой; надежная, эффективная и доступная энергия; и устойчивый рост в Монголии за счет частного сектора.

Благодаря этим новым фондам общая стоимость вклада Соединенных Штатов в это 17-летнее соглашение составляет почти 360 миллиардов тугриков (126 миллионов долларов).

«Соединенные Штаты и Монголия разделяют приверженность инклюзивному демократическому управлению, росту малых и средних предприятий и финансово устойчивому энергетическому сектору», - сказал посол Майкл Клечески.

«Как друг и третий сосед Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать хорошее управление, экономический рост и суверенитет Монголии. Расширение этого давнего соглашения является последней демонстрацией того, как стратегическое партнерство США и Монголии оказывает реальное положительное влияние», - сказал он.

Расширенное двустороннее соглашение будет способствовать росту и диверсификации экономики Монголии, продолжая оказывать помощь малым и средним предприятиям (МСП). USAID будет работать с правительством и частным сектором над созданием среды, способствующей росту малых и средних предприятий, включая более легкий доступ к финансированию и улучшение корпоративного управления, обучение по наращиванию потенциала в области прозрачности и подотчетности, а также предоставление малых грантов предприятиям, находящимся в неблагоприятном положении.

USAID, ведущее правительственное агентство США по международному развитию и оказанию помощи в случае стихийных бедствий, также инициирует новую программу устойчивой энергетики, которая обеспечит целенаправленное наращивание потенциала и техническую помощь. Программа поможет создать конкурентоспособный, диверсифицированный, современный и финансово устойчивый энергетический сектор, который поможет Монголии достичь энергетической независимости.

USAID, опираясь на успех предыдущих программ, также будет продолжать поддерживать усилия правительства Монголии по сокращению коррупции, повышению прозрачности, совершенствованию административной реформы и продвижению культуры гражданского участия и образование, тем самым способствуя улучшению климата для роста частного сектора, говорится в сообщении.

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