Путин наградил Нишанова орденом Александра Невского

CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин наградил бывшего первого секретаря ЦК компартии Узбекистана Рафика Нишанова орденом Александра Невского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Рахимжон Султанов.

«Сегодня видному государственному и общественному деятелю, дипломату советского периода, уроженцу кишлака Газалкент Бостанликского района Ташкентской области Нишанову Рафику Нишановичу исполнилось 95 лет. За большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу президент России В.В.Путин наградил юбиляра орденом Александра Невского», - написал журналист.

Рафик Нишанов родился в 1926 году. В 1959 году окончил Ташкентский вечерний педагогический институт.

В 1963 году стал секретарём и членом бюро ЦК компартии Узбекской ССР. Работал послом СССР в Шри-Ланке и Иордании.

В 1985 году занял пост министра иностранных дел Узбекской ССР. С 1986 по 1988 годы был председателем президиума Верховного совета Узбекской ССР. С 1988 по 1989 годы - первый секретарь ЦК компартии Узбекской ССР, затем председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР.

С 1991 года вышел на пенсию.

