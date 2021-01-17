[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
К 2050 году температура Земли достигнет критической отметки, - ученые
// Jaymantri

CentralAsia (CA) -  Ученые из Университета Северной Аризоны, Центра исследования климата Вудвелла (США) и Университета Вайкато (Новая Зеландия) провели исследование, которое показало, что планета Земля подходит к тому уровню, когда растения начнут терять способность фотосинтеза, важнейшей химической реакции, необходимой всему живому. Исследование опубликовано в журнале Science Advance.

Такие последствия могут спровоцировать изменения температуры. В новых условиях у биосферы сократятся возможности поглощать избыток углерода, говорится в исследовании.

Эксперты изучили данные за последние 20 лет с измерительных приборов в каждом крупном биоме по всему миру. В результате сумели установить критическую отметку температуры, за пределами которой способность растений поглощать атмосферный углерод уменьшается, а высвобождение ускоряется. Для процесса фотосинтеза есть свои границы температурного диапазона, за пределами которых его эффективность резко снижается.

Предел поглощения углерода для наиболее распространенных растений достигается при +18°C, а для других при +28°C. По их словам, превышение таких температурных порогов говорит о достижении критической отметки температуры Земли.

На данный момент, изменения затронули лишь 10% биосферы, которая уже поглощает больше углекислого газа, чем высвобождает.

Способность Земли поглощать почти треть антропогенных выбросов углерода через растения уменьшится вдвое в течение следующих 20 лет, говорится в исследовании.

print
  • В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 5 человек
  • В Казахстане от коронавируса выздоровели почти 600 человек за сутки
  • Кронавирус: В Италии бунтуют рестораторы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com