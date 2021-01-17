К 2050 году температура Земли достигнет критической отметки, - ученые

// Jaymantri

CentralAsia (CA) - Ученые из Университета Северной Аризоны, Центра исследования климата Вудвелла (США) и Университета Вайкато (Новая Зеландия) провели исследование, которое показало, что планета Земля подходит к тому уровню, когда растения начнут терять способность фотосинтеза, важнейшей химической реакции, необходимой всему живому. Исследование опубликовано в журнале Science Advance.



Такие последствия могут спровоцировать изменения температуры. В новых условиях у биосферы сократятся возможности поглощать избыток углерода, говорится в исследовании.



Эксперты изучили данные за последние 20 лет с измерительных приборов в каждом крупном биоме по всему миру. В результате сумели установить критическую отметку температуры, за пределами которой способность растений поглощать атмосферный углерод уменьшается, а высвобождение ускоряется. Для процесса фотосинтеза есть свои границы температурного диапазона, за пределами которых его эффективность резко снижается.



Предел поглощения углерода для наиболее распространенных растений достигается при +18°C, а для других при +28°C. По их словам, превышение таких температурных порогов говорит о достижении критической отметки температуры Земли.



На данный момент, изменения затронули лишь 10% биосферы, которая уже поглощает больше углекислого газа, чем высвобождает.



Способность Земли поглощать почти треть антропогенных выбросов углерода через растения уменьшится вдвое в течение следующих 20 лет, говорится в исследовании.