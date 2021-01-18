В Узбекистане будут продвигать шахматы в "массы"

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Государственную программу развития шахмат в республике до 2025 года и обязал учить играть в них учащихся вторых, третьих и четвертых классов. Текст постановления публикуют местные издания.

С 2021/22 учебного года углубленное обучение школьников шахматам будет происходить в 150 учебных заведениях Узбекистана (по 10 в Каракалпакстане и областях, по 15 – в Ташкентской области и Ташкенте). Уроки будут проходить в рамках уроков физкультуры, на обеспечение школ учебными пособиями и необходимым инвентарем из госбюджета будет выделено 7,5 млрд сумов ($716 тысяч). Затем в 1000 школах (на конкурсной основе) будет введен 18-часовой учебный план по шахматам, на что будет выделено уже 10 млрд сумов ($954 тысячи).

В постановлении сказано, что к 2025 году число узбекистанцев, постоянно занимающихся шахматами, должно быть доведено до 3%, а число детей, которые занимаются шахматами в детско-юношеских спортивных школах, – до 10,5 тысячи человек. Также в следующие пять лет в Узбекистане должны быть созданы 25 шахматных школ и клубов.

Министерства, ведомства и организации также обязали проводить "дни шахмат" – не менее двух раз в год, а махалли (районы) обязали проводить турнир ​"Шахматная семья" и обеспечить в нем участие семейных команд.

В Ферганском филиале Узбекского государственного университета физической культуры и спорта поручено открыть направление, связанное с шахматами, а в интернете – запустить платформу онлайн-проведения соревнований и турниров www.uzchess.uz.