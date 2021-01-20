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  20 января 2021
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Турция перешла ко второй фазе массовой вакцинации от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Власти Турции перешли во вторник ко второй фазе массовой вакцинации населения от коронавируса, сообщает телеканал Haber Turk.

По его данным, после медицинских работников прививать стали сотрудников и постояльцев домов престарелых, домов инвалидов с медицинским обслуживанием.

Согласно статистике Министерства здравоохранения Турции, к настоящему времени от коронавируса в стране вакцинировались более 867 тыс. человек.

В Турции на данный момент зарегистрирована вакцина CoronaVac китайской фармацевтической корпорации Sinovac Biotech. Первый этап массовой вакцинации этим препаратом начался в стране 14 января.

Ранее сообщалось, что вакциной уже привились президент Турции Тайип Эрдоган, вице-президент страны Фуат Октай и глава Минздрава Фахреттин Коджа.

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