В Туркменистане улицы городов поливают хлоркой, - СМИ

CentralAsia (TM) - По улицам города Мары, что на юго-востоке Туркменистана, ездят тракторы, поливающие дороги хлорным раствором, а за городом дезинфекционные средства распыляют с воздуха. Об этом сообщило издание Turkmen news.

Тракторы с хлорным раствором ездят по центральным улицам города по ночам. Для распыления хлорки над загородными массивами используются самолеты Ан-2 («кукурузники»), а в районах на границе с Афганистаном его распыляют вертолеты.

Аналогичные меры принимались в стране летом. Так, в июле госинформагентство ТДХ сообщало, что в населенных пунктах страны с помощью автомобилей (Toyota Hilux) и полевой авиации распыляются однопроцентный раствор хлора или 0,25-процентный раствор гипохлорита натрия.