Италия подаст иск против фармкомпании Pfizer

CentralAsia (CA) - Италия собирается подать иск против американской фармацевтической компании Pfizer из-за задержек в поставках вакцины от COVID-19, сообщил министр по делам регионов Франческо Бочча.



Политик подчеркнул, что односторонние сокращения поставок препарата без предупреждения являются недопустимыми.



Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer, один из производителей вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, сократит поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Объясняется, что фирма расширяет свои производственные мощности: планируется производить 2 миллиарда вместо 1,3 миллиарда доз в год, на которые ее заводы способны сейчас. По предварительным прогнозам, ситуация изменится в феврале.



Дания, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция и Эстония направили письмо в Европейскую Комиссию, в котором возмутились сокращением поставок вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Они призвали главный исполнительный орган ЕС оказать давление на компании, добиться стабильности и прозрачности поставок препарата.