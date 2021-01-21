ЕБРР во время пандемии предоставил Узбекистану кредитов на более полумиллиарда долларов

CentralAsia (UZ) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Узбекистану кредит в размере 521 млн долларов в 2020 году.

По сообщению банка, средства были выделены на 18 проектов в Узбекистане, направленных на развитие банковского сектора, малого и среднего бизнеса, модернизацию инфраструктуры и развитие возобновляемых источников энергии.

Пакет финансирования на сумму 220 миллионов долларов был предоставлен Национальному банку Узбекистана, Асака банку, Ипотека банку и Узпромстройбанку. Это помогло узбекским экспортерам и импортерам устранить перебои в торговле и поставках, вызванные тяжелыми рыночными условиями. Банк «Ипак Йули» также получил 5 млн долларов от ЕБРР.

ЕБРР предоставил около 100 миллионов долларов Асака банку, Ипотека банку, Ипак Йули банку и Давр банку и 40 миллионов долларов Узпромстройбанку для предоставления кредитов малым и средним предприятиям, на долю которых приходится 50 процентов ВВП и на которых работает 80 процентов рабочих в Узбекистане.

В рамках проекта «Женщины Центральной Азии в бизнесе» Международный Европейский банк реконструкции и развития предоставил кредит в размере 12 миллионов долларов Ипотека-банку и Давр-банку.

Для поддержки перехода Узбекистана к зеленой энергии ЕБРР предоставил кредит на строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Навоийской области. Кроме того, банк выделил кредит в размере 150 миллионов долларов на модернизацию инфраструктуры водоснабжения и электроснабжения Сурхандарьинской области.

ЕБРР также выделил более 55 миллионов долларов на проекты в частном секторе. В их числе 40 миллионов долларов для торговой сети "Корзинка", 12,5 миллиона долларов для производителя удобрений компании "Indorama Kokand" и 2,8 миллиона долларов для "Healthline", производителя медицинского оборудования.