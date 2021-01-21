Представлен законопроект о поддержке НПЗ в Монголии

CentralAsia (MNG) - Заместитель премьер-министра Монголии Я.Содбаатар представил спикеру Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Г. Занданшатару законопроект о поддержке развития нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Правительство Монголии поставило цель построить НПЗ в своем плане действий на 2016-2020 годы и реализовать проект «Строительство нефтеперерабатывающего завода».

В настоящее время ведется промышленный инжиниринг и разработка чертежей, а также проводится отбор лицензиатов на технологические объекты.

Нефтеперерабатывающий завод в сомоне Алтанширээ аймака Дорноговь будет иметь 12 основных заводов, 7 из которых являются запатентованными технологиями, в тендерах на которые принимают участие ведущие мировые нефтехимические компании, такие как Axens, Technip, UOP, Halder Topsoe, Shell и Kinetics Technology.

Это первый комплексный нефтеперерабатывающий завод, который будет построен в Монголии, поэтому для строительства завода необходимы иностранные инженеры и техники. По предварительным оценкам, на строительных работах в 2021 году будет задействовано 1000 инженеров, техников и помощников, 5000 — в 2022 году, 8000 — в 2023 году и 7000 — в 2024 году.

Таким образом, законопроект предусматривает немедленную выдачу разрешений на работу для иностранных рабочих и трудоустройство в Монголии, как это отражено в проекте. Кроме того, необходимо облегчить таможенное оформление и транспортировку машин, оборудования и сырья для развития НПЗ.

Утверждение законопроекта будет способствовать своевременному вводу НПЗ в эксплуатацию. В 2018-2019 годах решением правительства Монголии построено и сдано в эксплуатацию 27 км железнодорожной инфраструктуры, 18,2 км линий электропередачи и 17,5 км автомобильных дорог большой грузоподъемности. Также в Сайншанде аймака Дорноговь начато строительство «Нефтяного городка» на 10 кварталов на 550 домохозяйств, сообщают инициаторы законопроекта.

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