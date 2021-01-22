Минприроды Монголии очистит дно озера Хубсугул от затонувших автомобилей

CentralAsia (MNG) - Министерство природы, окружающей среды и туризма Монголии представило проект по очистке озера Хубсугул от транспортных средств и оборудования, затонувших в озере.

План действий правительства Монголии на 2020-2024 годы включает: «Изучение риска загрязнения экосистемы озера Хубсугул и организацию мероприятий в сотрудничестве с иностранными организациями по поиску затонувших транспортных средств в озере», - сказал Д.Мөнхбат, начальник управления водной политики и координации Минприроды.

В 2013 году японские ученые дали конкретные рекомендации в рамках базового исследования по поиску затонувших автомобилей.

Предполагается, что для базового исследования потребуется один год для обнаружения и поднять на поверхность автомобилей, находящихся на глубине озера, один год для буксировки автомобилей и один год для других мероприятий по обнаружению транспортных средств. По оценкам японских ученых, на дно озера могло затонуть около 64 автомобилей.

Топливные баки многих из них начали коррозировать, поэтому в этом районе может зафиксировано незначительное превышение предельно допустимой концентрации по вредным примесям. Некоторые из них автоцистерны для транспорта топлива.









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