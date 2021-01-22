В Туркменистане снегопад на 6 часов оставил жителей Дашогузского велаята без электричества

CentralAsia (TM) - Выпавший 21 января снег оставил жителей города Дашогуз на севере Туркменистана, а также ряда районов Дашогузского велаята без электричества.

Как сообщают источники turkmen.news в регионе, в Акдепе, Куняургенче и в близлежащих дехканских хозяйствах свет погас в 12:30 по местному времени, подача электроэнергии возобновилась лишь к 18:30. Позднее свет то гас, то снова включался не менее пяти раз.

Перебои в подаче электричества были и в этрапе Гёроглы (бывший Тахтинский район). Во всех упомянутых районах перебои наблюдались до 23 часов ночи.

Издание «Метеожурнал» еще 19 января предупредило об ухудшении погоды в Туркменистане. В первую очередь синоптиков волновал штормовой ветер, ожидавшийся 21-22 января. Но и снегопады издание тоже упоминало. Касательно Дашогузского велаята говорилось, что скорость ветра составит 11-16 метров в секунду, а температура местами снизится до -9 градусов.

Официальные СМИ Туркменистана не предупреждали граждан об опасности. Лишь издание Turkmenportal 19 января сообщило о приближающихся заморозках и порекомендовало теплее одеваться. Однако в Лебапском велаяте, где весной 2020 года произошел «не замеченный» властями ураган, сотрудников бюджетных организаций 21 января все же предупредили о шторме. В ряде школ Туркменабада детей пораньше отпустили с уроков.

29 декабря без электричества временно осталась большая часть Туркменистана. В связи с этим 30 декабря на совместном заседании Кабинета министров и Совета безопасности президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор вице-премьеру Шамухаммету Дурдылыеву, министру энергетики Чарымураду Пурчекову и его заместителю Батыру Худайбердыеву.