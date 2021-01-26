В Узбекистане пользователи соцсетей возмутились сообщениями о «вакцинации чиновников против COVID-19»

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространились официально неподтвержденные сообщения о том, что приглашенных в столицу на лечение местных чиновников вакцинируют против COVID-19.

Медицинские работники из Узбекистана сообщили о том, что чиновников во время прохождения медицинского обследования в центральной клинической больнице №1 Главного медицинского управления при администрации президента вакцинировали от коронавируса.

Узбекистанский блогер Отабек Бакиров обнародовал на своей странице в соцсетях «таблицу лечения» глав (хокимов) областей и районов города Ташкента в так называемых «правительственных больницах».

Согласно данной таблицы, начиная с 17 января каждые десять дней 7 хокимов должны пройти «медобследование». В этой таблице указаны имена десятка хокимов, в том числе главы Джизакской области Эргаша Солиева, главы Самаркандской области Эркинжона Турдимова и главы Сурхандарьинской области Туры Боболова.

Источник в Минздраве говорит, что в Узбекистане имеется только китайская вакцина, рассчитанная для добровольной вакцинации только пяти тысяч человек и доставленные из России образцы вакцины от COVID-19. По словам источника, вакцина против COVID-19, разработанная совместно американской фирмой Pfizer и немецкой компанией BionTech, в Узбекистан до сих пор не доставлены.

Официально неподтвержденные сообщения о том, что глав (хокимов) областей приглашают в Ташкент для прохождения медобследования и прививают их от коронавируса, вызвали возмущения в социальных сетях.

Пользователь Facebook'а Хамидулло Узаков написал, что он против того, чтобы чиновники проходили лечение на привилегированных условиях.

«Может это и к лучшему. Если у хокимов после вакцинации не будут наблюдаться негативные последствия, то дальше можно будет прививать все остальные население», – написал в Facebook'е блогер Саид Камол.

Летом 2020 года, когда в Узбекистане наблюдался пик пандемии COVID-19, многие узбекистанцы были возмущены тем, что заболевшие коронавирусом главы областей и районов лечились не в своих регионах, а уезжали на лечение в Ташкент.

В прошлом году в Узбекистане в результате заражения COVID-19 умерли такие высокопоставленные чиновники, как заместитель премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев, исполнявший обязанности хокима Бухарской области Узбекистана Карим Камолов и глава Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов.

18 января этого года пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана сообщила о том, что власти страны заказали 100 тысяч доз вакцины Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, в рамках механизма COVAX.